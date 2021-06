Concorsi pubblici, patto con Linkedin per attirare i talenti: portale unico del reclutamento per tutta la Pa

Non ci sarà solo un «modello Linkedin» per le assunzioni nella Pubblica amministrazione, come lo aveva definito il ministro Renato Brunetta. Ma ci sarà una vera e propria partnership tra il nuovo portale per il reclutamento, che il governo sta mettendo a punto, e la piattaforma social di proprietà di Microsoft e che in Italia conta oltre 14 milioni di iscritti. I contatti tra governo e Linkedin sono in corso, ma l’accordo dovrebbe essere...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati