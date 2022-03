Direttori amministrativi, contabili, direttori tecnici, informatici, geometri, assistenti sociali, educatori di asili nido: i comuni italiani sono alla ricerca di personale. E l'ASMEL, l'associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, annuncia sul suo sito che il 12 aprile in Gazzetta Ufficiale sarà pubblicato il bando per il maxi concorso che selezionerà un per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati