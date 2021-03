Sud, via libera al concorsone per la pubblica amministrazione

I 2.800 giovani professionisti «in 100 giorni saranno assunti dalle amministrazioni» del Mezzogiorno, assicura la ministra del Sud Mara Carfagna a Porta a Porta su Rai Uno che andrà in onda stasera. «Me lo auguro davvero (di poter tornare tra 3 mesi con i primi assunti, ndr)», risponde l'esponente di Forza Italia a Bruno Vespa che le propone una verifica puntuale della promessa, che appare audace specie sui tempi.

«Non vogliamo fomentare illusioni, ma stiamo lavorando senza sosta dal giorno del giuramento», risponde Carfagna. «Interverremo con queste 2800 assunzioni fatte in tempi record», ribadisce.

«Grazie alla tempestività del ministro Brunetta abbiamo trovato la strada per sbloccare il 'concorsone' campano. C'è il via libera atteso non solo dai partecipanti al concorso ma anche dalle tante amministrazioni che aspettano di beneficiare del concorso». Lo ha annunciato la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna in una conferenza stampa con il ministro per la P.a. Renato Brunetta a Palazzo Vidoni.