Si appella alla Camera di Commercio di Napoli, l'unico ente a suo parere in grado di fornire soluzioni concrete e tempestive, il presidente regionale di Confimprese Federico Manna, che ha chiesto formalmente al presidente dell'ente camerale Ciro Fiola «un intervento urgente di sostegno economico in favore di tutte le attività imprenditoriali del capoluogo campano che hanno subito ingenti perdite economiche a causa delle chiusure decise a livello governativo e locale per contenere la pandemia».

Già presidente della Commissione Politiche Giovanili, Decentramento e Bilancio della Prima Municipalità del Comune di Napoli, Manna è stato raggiunto infatti nelle ultime ore da lamentele di numerosi imprenditori danneggiati dalla pandemia e, in ultimo, dal maltempo: un mix quantomai sfortunato per le aziende della città.

«Ad essere più duramente colpite dalla drammatica crisi economica - spiega Manna - sono soprattutto le imprese operanti nel settore del turismo, quindi in quello alberghiero e della ristorazione. Del resto - conclude - parla da sé il dato, diffuso dalle associazioni del settore, in base al quale nella notte del 31 dicembre gli alberghi hanno registrato una perdita di oltre due milioni di euro nella sola città di Napoli. A peggiorare la situazione ha poi contribuito la mareggiata del 28 dicembre, che ha causato anche danni materiali ai locali situati sul Lungomare, già duramente provati dalle perdite economiche derivanti da oltre un mese di chiusura».

