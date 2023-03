Domenico Lorusso, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Basilicata, è stato eletto alla guida del Comitato Interregionale dei Giovani Imprenditori del Mezzogiorno di Confindustria che raggruppa le rappresentanze dei Gruppi Giovani Imprenditori della Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Nato ad Altamura (Bari), attuale Ceo della Lokhen, azienda insediata nell’area industriale Jesce di Matera,che produce componenti in plastica per il settore truck, trailer, van e LCV.

Lorusso sarà il Presidente 2023-2024 del Comitato Interregionale dei Giovani Imprenditori del Mezzogiorno di Confindustria.

“Sono onorato di raccogliere un testimone così importante” afferma il neo Presidente Lorusso “È nostro compito stimolare e promuovere l’imprenditoria giovanile e far crescere l’aggregazione e la partecipazione associativa perché solo dal confronto possono nascere idee e progettualità vincenti per i nostri territori. Colgo l’occasione per ringraziare i Presidenti regionali del Comitato Mezzogiorno, sempre pronti a garantire coesione e spirito di iniziativa. Un grazie particolare, infine – ha concluso Lorusso - al Presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria, Riccardo Di Stefano, per il costante supporto e sostegno”.