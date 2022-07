R&I, Gregorio De Felice presidente: «Costruiremo modello di sviluppo nel Sud»

Il consiglio di sorveglianza della fondazione R&I, ricerca e imprenditorialità ha nominato presidente per il triennio 2021-2025 Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo. Entrano a far parte del consiglio di sorveglianza, quali delegati di grandi imprese, Franco Ongaro di Leonardo e Daniele Pes di “ferrovie dello stato”, mentre è stato confermato Lorenzo Mariani di Mbda. Nuovi consiglieri saranno anche Eugenio Guglielmelli dell'università campus Biomedico di Roma e Lorenzo De Michieli dell'istituto italiano di tecnologia.

La Fondazione R&I, che ha sede a Napoli nel polo tecnologico della università Federico II di San Giovanni a Teduccio, è impegnata nel sostenere la nascita e la crescita di nuove imprese innovative nel mezzogiorno per farne un driver dell'innovazione a livello delle filiere industriali ad alta tecnologia, creando così opportunità di impiego per i giovani talenti, formati dalle università. «In presenza di una nuova globalizzazione, che sposterà verso il Mediterraneo l'interesse di imprese e governi europei, il mezzogiorno ha numerose opportunità; occorre un modello di sviluppo in discontinuità con quello basato su grandi stabilimenti pubblici fortemente verticalizzati, senza significativi indotti di forniture», afferma De Felice