Consumi, agosto stabile sul 2020 ma ancora lontani livelli pre Covid: Milano vola, Genova fatica

L'emergenza sanitaria rallenta e la gente ha voglia di ricominciare a uscire e a vivere una nuova "normalità". Un mese di agosto in sostanziale stabilità con un calo dell'1% su agosto 2020, ma ancora in ritardo (-11%) rispetto allo stesso mese 2019. Sul totale dei primi otto mesi dell'anno il trend segna un aumento dell'8% sullo stesso periodo 2020, ma il confronto rispetto al 2019, sia pure in miglioramento, rimane in calo al 32%. Sono i dati dell'Osservatorio permanente Confimprese-EY sui consumi di mercato relativa al mese di agosto, che mostrano «indubbi segnali di ripresa sul 2020, ma una situazione ancora di incertezza e negatività sull'anno pre Covid».

Secondo Confimprese-EY «risale la fiducia dei consumatori e anche il progressivo abbandono dello smart working incentiva la voglia di consumi. La ristorazione più degli altri settori intercetta il ritorno alla normalità e, complici anche l'ampliamento/allestimento di spazi esterni e dehor, mette a segno un aumento del 20% su agosto 2020». Ancora in sofferenza abbigliamento/accessori a -10%, stabile il comparto registrato come "altro non food". Milano è la migliore città in Italia per aumento dei consumi (+29%), mentre nel trend per Regioni e città le peggiori sono Liguria (-13%) con il capoluogo Genova in calo del 12%.