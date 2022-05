Contratto Statali, ultima firma: aumenti nella busta paga di maggio. Arretrati, sblocco delle carriere, formazione

Contratto Statali, anche l'ultimo tassello è andato al suo posto. Il contratto per le funzioni centrali, che ricomprende i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti pubblici economici come Inps e Inail, ha avuto il via libera della Corte dei Conti. Dopo il sigillo della magistratura contabile, manca a questo punto soltanto la firma finale dell'Aran, l'agenzia che tratta per il governo, e dei sindacati. La sottoscrizione definitiva ci sarà...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati