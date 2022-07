In arrivo la compensazione di crediti e debiti per gli iscritti alla Cassa di previdenza dei commercialisti

«Finalmente, abbiamo ottenuto l’approvazione della delibera da parte dell’assemblea dei delegati che permette ai colleghi iscritti all’ente previdenziale di poter compensare le somme dovute a titolo di contributi previdenziali con la disponibilità di crediti fiscali ». Lo hanno detto Gennaro Ciaramella e Giuseppe Vitagliano, delegati all’assemblea nazionale della cassa di previdenza commentando l’esito della delibera assembleare che ha dato il via libera all’introduzione della nuova modalità di versamento dei contributi favorendo così la possibilità di poter compensare con eventuali crediti maturati dai dottori commercialisti.

APPROFONDIMENTI IL LAVORO Nasce Ingenn l'Head Hunter che rivoluziona l'attività... I CONTI PUBBLICI Dal superbonus al reddito di cittadinanza fino al termovalorizzatore:... IL FISCO Micro-tasse, c'è lo stop: risparmi per Stato e famiglie....

«Siamo certi che lo strumento della compensazione possa cogliere, in una fase particolarmente complessa della congiuntura economica del nostro paese, la richiesta di molti colleghi - hanno aggiunto i delegati della Cdc - che sono in possesso di crediti fiscali derivanti, ad esempio, dalla travagliata norma sui bonus edilizi, dalla formazione dei propri dipendenti, da costi rilevanti per spese di ammodernamento e che maturano ritenute d’acconto in eccedenza, da chi ha registrato significativi cali di fatturato legati alla propria attività professionale rispetto agli anni precedenti oppure di colleghi che appartengono a studi associati che distribuiscono ritenute d’acconto, che potranno trovare giovamento nell’utilizzo dello strumento compensativo con la propria posizione di creditori verso il fisco. Non era rilevante in questa fase dover misurare oggi il numero esatto dei potenziali fruitori - hanno sostenuto Ciaramella e Vitagliano -, ma era opportuno integrare la facoltà di poter avere a disposizione una modalità di pagamento dei contributi al pari di quella che dispongono oggi quasi tutte le altre categorie professionali. Siamo certi che l’operato del solerte Cda in carica, saprà al meglio organizzare l’introduzione della misura utilizzando tutte le tecnologie disponibili sistemi di per calmierare gli ipotizzati costi organizzativi della struttura.»