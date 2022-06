Costruttori e Abi, subito un incontro per definire le regole per il bonus edilizio

Il presidente di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi, ha inoltrato oggi una lettera al presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, chiedendo la costituzione urgente di un tavolo di confronto che definisca regole e procedure chiare per la cessione dei crediti dell’edilizia (Superbonus 110% ma non solo), in teoria cedibili per quattro volte dal 17 maggio scorso, nella realtà fermi nella disponibilità delle imprese che non riescono a monetizzare i lavori realizzati.

Nella lettera al presidente Patuelli, Lombardi auspica “l’immediata costituzione di un tavolo di confronto con la categoria al fine di definire con chiarezza, proprio attraverso l’ABI, le procedure alle quali le imprese si devono attenere per poter cedere i crediti. Un tavolo che consenta anche di uniformare le richieste e gli iter burocratici da seguire in tutti gli istituti di credito”.



Le imprese italiane dell’edilizia hanno maturato ad oggi crediti per oltre 5,5 miliardi di euro, dei quali 3,7 legati al Superbonus 110% ed il residuo ad altri bonus: lavori quindi che le imprese hanno anticipato, confidando nello Stato italiano e nel sistema bancario per la monetizzazione dei crediti.

“Tutto questo purtroppo non sta avvenendo – scrive ancora il presidente di Federcepicostruzioni al presidente ABI – o sta avvenendo con estrema difficoltà. Il settore dell’edilizia è vittima di un incentivo che ha generato ricchezza teorica ma che, in pratica, sta mettendo in seria crisi imprese, fornitori e professionisti, alla disperata ricerca di soggetti che possano acquistare tali crediti. È impensabile che un sistema quale quello delle costruzioni, già reduce dalle enormi difficoltà conseguenti alla crisi economica, alla pandemia, al rincaro delle materie prime e alla guerra in corso, possa mantenere a lungo in giacenza crediti così consistenti, in attesa di ammortizzarli in qualche modo. Sono a rischio non solo l’efficacia di questi strumenti di agevolazione, ma la tenuta dell’intero sistema, che potrebbe rimanere strozzato dalle difficoltà di cessione di tali crediti”.

Il Superbonus ha attivato investimenti per oltre 27 miliardi, creando 450mila nuovi posti di lavoro con una incidenza sull’incremento del Pil dell’anno 2021 di oltre la metà (3,6 su 6,7).

Ha innescato quindi un’economia virtuosa che potrebbe essere vanificata dalle problematiche che le imprese stanno riscontrando nei rapporti col sistema bancario.

L'appello di Antonio Lombardi è stato subito raccolto dal presidente dell’ABI, Antonio Patuelli: “L’Associazione – scrive Patuelli – aveva segnalato alle Istituzioni le implicazioni per il mercato dei crediti di imposta derivanti dalla stretta normativa avviata da novembre 2021 in occasione della quale sono stati totalmente ridisegnati i confini dell’istituto, addivenendo alla fissazione di un numero massimo di cessioni e alla forte limitazione soggettiva dei potenziali acquirenti”.