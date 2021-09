Covid, consumo del biologico sale a 4,3 mld: è record. Con emergenza sanitaria aumento acquisti del 7%

Il bio sbanca e raggiunge il suo record. Salgono alla cifra di 4,3 miliardi di euro i consumi di alimenti biologici grazie alla svolta salutista degli italiani con l'emergenza Covid che ha determinato un aumento degli acquisti del 7% nel 2020 rispetto all'anno precedente. A renderlo noto è Coldiretti in occasione dell'apertura del Sana, il Salone internazionale del biologico e del naturale che si svolge a Bologna dal 9 al 12 settembre. L'organizzazione agricola sottolinea che è «un appuntamento che cade a 30 anni dal primo Regolamento europeo relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari- (Cee) N. 2092/91».

Coldiretti evidenzia che «da allora i consumi nazionali sono cresciuti senza interruzioni ed oggi il biologico è nel carrello di circa sette famiglie italiane su dieci (68%)». L'organizzazione conclude che «la domanda crescente viene sostenuta dalla leadership dell'Italia che è il primo Paese europeo per numero di aziende impegnate nel biologico con 80 mila operatori e 2 milioni di ettari di terreno coltivati».