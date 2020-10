Effetto Covid, H&M chiuderà 250 negozi nel 2021: il 5 per cento del totale

H&M ha in programma di chiudere il 5% dei suoi negozi nel 2021, 250 sugli attuali 5.000 circa, anche alla luce dell'accumularsi di scorte di magazzino che il gruppo di abbigliamento punta a ridurre nei prossimi quattro anni Il marchio ha già tagliato 50 punti vendita quest'anno, tra lockdown e restrizioni di orari nei tanti paesi del mondo in cui è presente. L'annuncio è arrivato nel comunicato col quale H&M ha reso noti i conti del terzo trimestre chiuso con un utile pre-tasse di 2,3 miliardi di corone svedesi, oltre i 2 miliardi stimati. Le vendite hanno recuperato con ricavi scesi soltanto del 5% in settembre, che è il primo mese del quarto trimestre di H&M.

