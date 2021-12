Cripto: la Campania è tra le prime regioni italiane favorevoli all'investimento

Gli italiani vogliono saperne di più sulle cripto e prevedono di investire maggiormente in questo asset nel prossimo futuro, in particolare al centro-sud. Questi sono i risultati del recente sondaggio condotto dalla piattaforma online di investimento multi-asset eToro, che ha indagato sulla familiarità degli italiani con le cripto, sulla loro comprensione della tecnologia e su quanto credono nel futuro di questo strumento.

Il sondaggio è stato condotto su un campione di 2.000 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana. L’80% degli stessi ha dichiarato di conoscere i concetti base di cripto e blockchain. Tra questi, il 55% esprime un parere favorevole, ritenendo che la tecnologia sia di loro interesse o addirittura rappresenti il futuro. Solo un terzo degli intervistati ha invece un’opinione negativa e considera le cripto una moda del momento o peggio, una truffa. Il 10% del campione ha tracciato una demarcazione tra blockchain, considerata sotto una luce positiva, e i cripto asset, per lo più associati alle criptovalute.

Tra le regioni più favorevoli, spiccano quelle del sud e del centro Italia. A guidare la classifica, infatti, la Calabria (80% degli intervistati investe o intende investire), seguita da Abruzzo (77%), Campania (72%) e Marche (70%). Più scettiche ma comunque tendenzialmente favorevoli le regioni del nord Italia, in particolare Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto, rispettivamente al quinto, sesto e settimo posto. Chiudono la classifica Lombardia (55%), Basilicata (40%) e Friuli Venezia Giulia (39%).

Emanuela Manor, regional manager Italia di eToro, ha commentato: «Uno dei principi fondamentali nel processo di investimento è quello di scegliere asset che si conoscono. Come mostra il sondaggio, un elemento che impedisce alle persone di investire in cripto-asset è il fatto di non avere una conoscenza sufficiente della materia, pur avendo una certa familiarità con l’argomento. La blockchain sta suscitando l’interesse delle persone e degli investitori, anche oltre il Bitcoin. Nei portafogli degli utenti registrati di eToro stiamo vedendo una tendenza alla diversificazione ed è importante per gli investitori avere accesso a questi asset. Tuttavia, è altrettanto importante che le persone capiscano in cosa stanno investendo. Stiamo lavorando per fornire un più ampio accesso ai cripto-asset e informazioni più chiare. Il social investing è uno strumento molto significativo che permette agli investitori di imparare l’uno dall’altro e di raccogliere informazioni rilevanti aiutandoli ad avere una migliore comprensione delle caratteristiche del sottostante».