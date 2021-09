Crisi da Covid, gli armatori in ginocchio: «I ristori mai arrivati»

Armatori del golfo al collasso. L'allarme lo lancia Salvatore Lauro, presidente di Volaviamare, anche a nome di tutte le altre compagnie del cabotaggio che operano in Campania. «La pandemia - dice - ha ridotto i bilanci delle compagnie all'osso. Non abbiamo avuto aiuti dal governo. Siamo riusciti ad andare avanti in questi mesi solo perché a luglio e ad agosto si è rimesso in moto il turismo. Ma l'inverno che abbiamo di fronte ci preoccupa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati