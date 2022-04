Luce e mangimi a peso d’oro, le mozzarelle verso lo stop: «Conviene uccidere le mucche»

Si fa fatica a chiamarla guerra con tutto ciò che succede in Ucraina. Ma quella che ormai da mesi stanno combattendo gli allevatori zootecnici e i produttori di formaggi Dop come la Mozzarella di bufala campana è ormai diventata una sfida per la sopravvivenza. L’invasione russa ha fatto esplodere i prezzi della filiera del latte da mucca e di quella bufalina che già prima erano in forte crescita: sono aumentati l’energia elettrica, il gas, il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati