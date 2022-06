Danilo Iervolino nuovo socio di Vertis Sgr: l'azienda per il risparmio si rinnova

Vertis, Sgr attiva nella gestione di fondi di private equity e venture capital, comunica il rinnovo dei propri organi sociali per i prossimi tre esercizi e l’ingresso nel consiglio d’amministrazione di Monica Valentino, prima donna a ricoprire l’incarico all’interno del board della società. Insieme a lei, anche Marco Giuseppe Zoppi e Giancarlo di Luggo, che ritorna nel CdA dopo un anno di assenza. Inoltre, Fabrizia Pellone entra a far parte del Collegio Sindacale.

Il consiglio d’amministrazione ha poi confermato nei loro incarichi Amedeo Giurazza, amministratore delegato e Rocco Corigliano, presidente Monica Valentino, consigliere indipendente, è dottore commercialista e revisore legale, partner di Pirola Pennuto Zei & Associati con un’esperienza ventennale. Marco Giuseppe Zoppi, consigliere, è membro del consiglio di amministrazione di Sinloc e di fondazione di Sardegna, principale fondazione di origine bancaria del Mezzogiorno. Giancarlo di Luggo, consigliere indipendente, è un imprenditore e consigliere di amministrazione in diverse società dei settori industriali e dei servizi legati all’attività del Gruppo di famiglia. Fabrizia Pellone, anche lei prima donna nel Collegio Sindacale di Vertis Sgr, è dottore commercialista e revisore legale ed è Associate di Grimaldi Studio Legale, dove svolge attività di consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese.

Vertis ha inoltre completato nelle scorse settimane alcuni passaggi di quote societarie all’interno della Sgr. In particolare, è entrato nella compagine sociale, con una quota del 6,2%, Danilo Iervolino, attraverso la Idi Srl che controlla al 100%. Il vice presidente Renato Vannucci ha incrementato la sua quota dal 9% al 10% e la famiglia Giurazza è passata dal 54% al 60% della Sgr. «Accolgo con un caloroso benvenuto i nuovi membri del CdA e del Collegio Sindacale che con le loro competenze e relazioni professionali sapranno certamente portare un contributo significativo all’interno di Vertis. A tutti auguro buon lavoro. Un benvenuto inoltre a un nuovo socio di valore ed esperienza come Danilo Iervolino, che vanta una bellissima storia imprenditoriale di successo. Sono certo che il suo contributo e la sua vision ci aiuterà a crescere e sviluppare ulteriormente le attività e i progetti in cui siamo impegnati» ha commentato Amedeo Giurazza, amministratore delegato di Vertis Sgr.