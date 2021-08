Debiti della Pa, torna l'allarme: l'arretrato risalito a 58 miliardi

Il debito commerciale della Pubblica amministrazione nei confronti delle imprese ricomincia a crescere. L'arretrato nel 2020 sarebbe aumentato di 4 miliardi di euro, portando il totale del debito pregresso verso i fornitori a 58 miliardi. E anche il peso di questo indebitamento sul Pil sarebbe di nuovo in ascesa. Nel 2020 per la spesa corrente e comprese le anticipazioni, avrebbe raggiunto 3,1 punti di Pil, a fronte del 2,7 per cento del 2019...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati