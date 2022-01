Della Ragione e Iervolino sono i nuovi advisor di «Vertis venture 5 scaleup»

Vertis, Sgr attiva nella gestione di fondi di private equity e venture capital, a pochi mesi dal primo closing del fondo «Vertis venture 5 scaleup», da 100 milioni, ancora in fase di fund raising, rafforza il team con l'ingresso di due nuovi advisor strategici in Vv5: Massimo Della Ragione e Danilo Iervolino. I due nuovi advisor strategici, spiega una nota, supporteranno l'investment team del fondo grazie a qualificate relazioni e competenze imprenditoriali e manageriali, sia per la selezione delle startup e delle pmi innovative ad alto potenziale in cui investire, sia per lo sviluppo del business delle partecipate, per accompagnarle e sostenerle nella loro crescita dimensionale e competitiva.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Università telematica Pegaso, inchiesta bocciata:... L'INIZIATIVA Investor & Startup Play con NAStartUp IL VINCITORE Explosiva 2021, vince la startup «Zero Netto» di Andrea...

Massimo Della Ragione ha ricoperto ruoli di primo piano in importanti banche italiane e internazionali: managing director dal 2006 al 2010 e partner dal 2010 al 2021 in Goldman Sachs, managing director dal 1994 al 2006 in JPMorgan e precedentemente in Unicredit. Attualmente è vice presidente di Intrum, amministratore indipendente di Juventus Football Club ed è inoltre professore di investment banking presso l'Università Bocconi di Milano. Nel 2021 diventa advisor di Beyond Investment, piattaforma d'investimento promossa da Banca Generali, e partner di Corporate Hangar.

Danilo Iervolino ha fondato nel 2006 l'Università Telematica Pegaso, ateneo attivo nell'ambito e-learning, di cui è presidente. È tra i principali soci dell'incubatore quotato Digital Magics. Attualmente partecipa allo strategic advisory board di Nextalia. Dopo la recente cessione del 100% di Wversity (holding delle due Università telematiche) al fondo di private equity britannico Cvc, Iervolino resta nel CdA delle Università Pegaso e Mercatorum.