«L'anno scorso abbiamo avviato un'Academy per formare figure specializzate per il settore metalmeccanico, in particolare in ambito aerospaziale; quest'anno, invece, chiudiamo il cerchio lanciando un portale dedicato all'incrocio tra domanda e offerta di lavoro nel comparto metalmeccanico». L'annuncio arriva dal presidente della fiera World Metrology Day, Alfonso D'Aria, intervistato dal capocronista Gerardo Ausiello nel corso di una diretta della web tv de Il Mattino. L'occasione è la presentazione della quinta edizione del Wmd, che si terrà a Napoli da giovedì 23 a sabato 25 maggio.

Quel è l'obiettivo di questa fiera?

«È un evento, unico nel suo genere al Sud, che permette alle aziende metalmeccaniche, principalmente dei comparti aeronautico, automotive e ferroviario, di fare network tra di loro, ma anche ai nostri fornitori di mostrare le loro nuove tecnologie. Tra le novità di quest'anno, la partecipazione di industrie che producono macchine a controllo numerico, quindi capaci di svolgere funzioni automatizzate in digitale. Visitando gli stand della fiera si potranno vedere e collaudare dal vivo queste ed altre macchine».

All'inaugurazione parteciperà il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ma anche Luigi Carrino, presidente del Distretto aerospaziale campano, che è partner dell'evento e con il quale il Wmd ha sottoscritto un accordo. Di cosa si tratta?

«Bisogna ricordare che la Campania è all'avanguardia nel settore aerospaziale e, insieme al Dac, che collabora con l'Agenzia spaziale europea, cerchiamo di spingere per fare in modo che le tante imprese di eccellenza della nostra regione in questo comparto si consorzino per presentarsi al di fuori della Campania insieme, come sistema. Solo in questo modo possono diventare tutte più forti e competitive».

Eccellenze che spesso non vengono raccontate in maniera adeguata. Il Mattino sta portando avanti, con il direttore Roberto Napoletano, il discorso del cambio di paradigma. Il Sud viene ancora visto come il luogo in cui le cose non funzionano, mentre molti dati confermano che sta diventando la locomotiva d'Italia. Che segnali vede emergere dal suo osservatorio?

«Io vedo un Sud che ha iniziato a funzionare già da qualche anno. La Campania è una regione trainante sotto questo aspetto, ed è particolarmente attiva sull'innovazione tecnologica, soprattutto nel settore metalmeccanico, come dimostra anche la partecipazione di numerosi esponenti delle istituzioni. In particolare, saranno presenti la Regione Campania con Industria 4.0 e il Dac, naturalmente».

Digitalizzazione, innovazione e startup: sono tante le iniziative su queste tematiche a Napoli e in Campania, a cominciare da quelle che si stanno sviluppando attorno al Campus di San Giovanni a Teduccio della Federico II. Sempre più, però, si parla di Intelligenza artificiale: a che punto siamo in quest'ambito?

«La Campania è una delle regioni più attive: sia le imprese che la Regione stanno spingendo molto su questo tema, cercando comunque di tenere sotto controllo i possibili aspetti negativi dell'IA. Un tema che riguarda in maniera particolare i giovani, ai quali dedichiamo sempre molta attenzione. L'anno scorso, ad esempio, abbiamo avviato la Wmd Academy con l'obiettivo di formare giovani professionisti specializzati in attività metalmeccaniche legate all'aerospaziale. Ci siamo poi resi conto, però, che mancava uno strumento per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e abbiamo deciso di lanciare, in questa edizione, il portale Wmd Opportunity: è una vetrina in cui, da un lato, sono presenti le aziende, non solo campane, che ricercano personale specializzato, e dall'altro chi ha le competenze adeguate ma magari non sa come proporsi alle aziende. E per le imprese che non dovessero trovare profili adatti, c'è sempre la nostra Academy, che può formare i giovani secondo le competenze richieste. Insomma, abbiamo chiuso il cerchio».