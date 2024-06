Dipendenti pubblici con figli fino a tre anni potranno richiedere un trasferimento temporaneo nella provincia o regione di residenza familiare

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 99, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). La norma in questione prevedeva che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico con figli minori fino a tre anni potesse essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa». La Corte ha stabilito che tale disposizione è costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non consente il trasferimento «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».

Le ragioni della sentenza

Secondo la Corte, l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegnazione temporanea risponde a due finalità principali: la protezione della famiglia e il sostegno all'infanzia.

Inoltre, mira a preservare la più ampia autonomia dei genitori nelle scelte concernenti la definizione dell'indirizzo familiare. La Corte ha chiarito che il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori di tre anni è finalizzato a favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, quando i genitori si trovano a vivere separati per esigenze lavorative. Questo obiettivo è in linea con il dettato costituzionale che promuove il sostegno e la promozione della famiglia, dell'infanzia e della parità dei genitori nell'accudire i figli.

Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione

La norma, nella sua formulazione precedente, è stata ritenuta irragionevole e in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza. Consentire il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore non garantisce una tutela adeguata per quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quella della residenza familiare. Questo scenario, sempre più comune a causa delle trasformazioni nelle modalità di lavoro e nei sistemi di trasporto, richiede una maggiore flessibilità nelle disposizioni normative per assicurare il benessere della famiglia.

Le implicazioni pratiche della sentenza

Grazie alla sentenza della Corte costituzionale, i dipendenti pubblici con figli fino a tre anni di età potranno chiedere di essere temporaneamente assegnati a una sede di servizio nella provincia o regione in cui è fissata la residenza familiare. Questa decisione riconosce l'importanza di garantire la vicinanza dei genitori al luogo in cui risiede la famiglia e in cui è domiciliato il minore, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma secondo, del codice civile. La sentenza della Corte costituzionale rappresenta un passo significativo verso una maggiore tutela dei diritti delle famiglie e dei minori.