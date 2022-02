Disability Card, c'è l'ok dal garante in Campania: i requisiti per ottenerla tramite il portale Inps

Dal 22 febbraio è possibile fare richiesta, tramite il portale Inps, della carta europea della disabilità, il documento che permette alle persone con disabilità di accedere a servizi e agevolazioni loro riservate, in Italia e nei paesi dell'Unione Europea aderenti al progetto. Lo rende noto il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo. Per la presentazione delle domande, l'Inps, di concerto con il ministro per le disabilità, «ha realizzato un servizio accessibile, semplice e trasparente».

La domanda può essere effettuata sul portale Inps direttamente dal beneficiario o dal suo rappresentante legale o da una delle associazioni di categoria accreditate. Il servizio inoltre verifica la maggior parte delle informazioni necessarie sullo stato di invalidità o di handicap, dagli archivi dell'Istituto, richiedendo al cittadino semplicemente una fototessera valida e, solo per alcune casistiche, un documento attestante lo stato di invalidità. Il cittadino verrà poi informato sull'iter di rilascio e consegna della carta prodotta dall'istituto poligrafico e zecca dello Stato.

La ced, che consente di attestare il proprio stato di invalidità solo esibendola congiuntamente al proprio documento di identità, avrà carattere dinamico: grazie alla presenza del qr code stampato sul retro, permette al cittadino di attestare sempre il suo stato di invalidità aggiornato consentendogli automaticamente l'accesso a determinati servizi e convenzioni in Italia e in Europa. Il garante Colombo, dichiara: «la Disability card è un passo avanti rispetto all'inclusione sociale e per l'esigibilità di diritti e servizi anche gratuiti che spettano alle persone con disabilità».