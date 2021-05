I Disney Store chiuderanno in Italia. Nel breve periodo i negozi specializzati nella vendita di prodotti Disney non saranno più presenti in Italia, a dare la notizia sono i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs: «La direzione societaria ha comunicato alle organizzazioni sindacali di voler chiudere tutti i negozi sul territorio», hanno spiegato in una nota.

