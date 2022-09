La disoccupazione giovanile sale al 23% ma al Sud non lavora metà degli under 35

«I tassi di partecipazione al lavoro di giovani e donne e restano tra i 15 e i 20 punti inferiori a quelli dei Paesi nordeuropei» dice il presidente di Confindustria Carlo Bonomi nella relazione all’assemblea nazionale svoltasi ieri nell’inconsueta cornice della Sala Nervi in Vaticano sotto gli occhi di Papa Francesco. Un allarme tutt’altro che infondato, ancorché da tempo noto. Lo confermano i dati più recenti di Eurostat che descrive l’Italia come un Paese sempre più vecchio con uno dei valori di disoccupazione giovanile maggiormente preoccupanti nell’Unione europea.

Siamo fra i Paesi meno virtuosi per l’inclusione lavorativa dei giovani. L’Italia, in particolare, ha fatto registrare la variazione percentuale assoluta del tasso di disoccupazione più alta da maggio a giugno 2022 (+1,9%) rispetto agli altri Paesi dell’Unione europea. L’indice della disoccupazione giovanile è salito al 23,1% (a fronte di una media Ue del 13,6%), ovvero il terzo più alto nell’Ue. Va ricordato che fino a giugno la crescita italiana era ancora costante, almeno nei suoi fondamentali, come emerge dai dati sul Pil dei primi due trimestri e su quelli relativi all’occupazione.





A puro titolo di cronaca, l’aumento è più alto del +1,4% fatto registrare dall’Austria e del +1,1% osservato in Repubblica Ceca. Peggio di noi con il 34,8%, secondo l’ufficio statistico europeo, solo la Spagna (35%) e la Grecia (35,5%). Se poi si analizza lo scenario a livello di macroaree, arrivano altre conferme della doppia velocità italiana. Nel Mezzogiorno un giovane su due tra i 15 e i 35 anni non lavora ed è qui che si concentra la maggior parte dei Neet, i giovani che non cercano più un lavoro, ormai a quota 3 milioni. La relazione Education and Training Monitor, che monitora i risultati raggiunti nei diversi Stati membri Ue nel sistema dell’istruzione e formazione descrive l’Italia come una nazione incapace di cambiare pelle con riferimento all’inclusione giovanile e dove è stata rilevata una spesa per l’istruzione tra le più basse d’Europa (3,9% del Pil contro una media europea di 4,7%), nonché uno dei tassi di popolazione laureata tra i più bassi d’Europa (28,9% contro una media 45,6% secondo dati Ocse).

Se poi si considera il basso livello di occupazione giovanile nell’ottica complessiva del rapporto tra lavoro e popolazione attiva se ne ricava da un lato che in Italia lavorano a a malapena circa 23 milioni di persone contro i 34 milioni della Francia che ha la nostra stessa popolazione e i 40 milioni della Germania che di abitanti ne conta 80 milioni e dall’altro che i soggetti in povertà assoluta sono cresciuti a 4,7 milioni.



Nel recentissimo Rapporto Giovani 2022 dell’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori si legge che tra gli under 35 italiani solo il 32% gode di un contratto di lavoro stabile mentre il restante vive di lavoro precario che non permette la propria realizzazione personale e professionale e nemmeno dunque una vita autonoma. In quella percentuale la quotata femminile supera il 45 per cento. Ma non basta. Nello stesso studio si legge che anche con le nuove professioni di stampo digitale le cose per i giovani non funzionano. Il 52% ammette di essere sottopagato, con una retribuzione media inferiore ai mille euro mensili.

Eurostat ha detto anche che nelle regioni del Mezzogiorno, isole a parte, un anno fa c’erano oltre 500mila disoccupati di lunga durata, ovvero alla ricerca di un lavoro da oltre un anno, tra i 15 e i 74 anni: erano più di quelli rilevati in tutta la Germania dove complessivamente non superavano i 496mila. Se si comprendono nella statistica anche le isole, il numero sale a 758mila, nella stragrande maggioranza di basso livello culturale (ben 639mila hanno al massimo la licenza media inferiore). Di fatto, un italiano su dieci in età lavorativa nel Mezzogiorno è disoccupato da oltre un anno. Non è dunque difficile capire perché al Sud non si riesce più a superare la qualità dei 6 milioni di occupati e a ridurre il distacco di 20 punti dalla media di occupati del Nord, la statistica che più di ogni altra fotografa la persistenza del divario.