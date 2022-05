DL Aiuti, Marrone (GSN): «Misura giusta, ma basta sottovalutare l’aumento dei costi per il settore Servizi»

«Bene le misure decise dal Governo Draghi in risposta all'aumento dei prezzi causato dalla guerra in Ucraina. Ma ci sono aspetti trascurati, di cui tenere assolutamente conto - commenta così il Dl Aiuti Francesco Marrone di GSN S.r.l. nonché consigliere di ANIP Confindustria Servizi Hcfs - Una misura necessaria in questo momento storico, ma c'è un settore molto colpito dall'aumento dei costi che chiede aiuto. È quello dei Servizi. Mi ricollego alle parole del Presidente Mattioli, a margine dell’Audizione di Confindustria Servizi Hcfs alla Camera riguardo all’esame della delega al Governo in materia di contratti pubblici. Il provvedimento deve focalizzarsi anche sulla specificità del comparto dei Servizi, non ancora distinto dai Lavori Pubblici. Dati Istat registrano per noi un aumento dei costi tra il 20-25%, rispetto ai quali servirebbe un intervento più incisivo» conclude Marrone.

APPROFONDIMENTI LA GUIDA Bonus 200 euro, come funziona, quando arriva e a chi spetta: come... IL COMMENTO Lavrov, cosa ha detto Draghi sull'intervista del ministro degli...

Bonus 200 euro, come funziona, quando arriva e a chi spetta: come ottenerlo e le differenze tra dipendenti e privato