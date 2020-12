Dl Ristori, via libera allo sconto sugli affitti. Mutuo prima casa, stop rate fino a dicembre 2021

Le commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato hanno dato il via libera al Dl Ristori. Il provvedimento raggruppa anche il bis, il ter e il quater.

Le commissioni hanno dato mandato ai relatori: Mauro Maria Marino (Iv) e Vincenzo Presutto (M5s) per la maggioranza; Roberta Toffanin (Fi) e Roberta Ferrero (Lega) per l'opposizione. L'esame del provvedimento in Aula inizierà lunedì.

Prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di sospendere i mutui per la prima casa (accesso al Fondo Gasparrini) per un ampio ventaglio di categorie di lavoratori. E' quanto prevede un emendamento al Dl Ristori approvato in commissione al Senato.

Via libera allo 'sconto' dello Stato, da applicare ai proprietari di abitazioni che ridurranno il canone di affitto, pari al 50% dello sconto, fino a un massimo di 1.200 euro l'anno. Le commissioni Bilancio e Finanze hanno approvato la proposta di modifica al decreto legge ristori, contenuta in un emendamento del presidente della commissione Bilancio al Senato, Daniele Pesco. La misura prevede l'istituzione di un fondo di 50 milioni di euro, per l'anno 2021, per la ''sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali'' nelle zone ad ''alta tensione abitativa''.

Per potenziare il trasporto pubblico locale, alla luce delle esigenze di distanziamento e di rispetto delle altre norme anti covid, le Regioni e i Comuni possono stipulare convenzioni con aziende private di bus, titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente (Ncc). Lo prevede un emendamento al dl Ristori presentato dal centrodestra e approvato in commissione al Senato. Le risorse mirano a fornire "servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti".

Mezzo milione di euro per le famiglie dei pescatori sequestrati in Libia. E' quanto stanzia un emendamento al Dl Rilancio approvato in commissione al Senato. Lo stanziamento è destinato a "misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari" e riguarda anche gli avvenimenti del 2020. L'emendamento è stato presentato da tre esponenti Iv: Eugenio Comincini, Davide Faraone e Donatella Conzatti.

