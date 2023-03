«Dolci peccati di gola»: il forum del caffé con il Csf on line dalle 13 dedicato alla pasticceria

La pasticceria a Napoli e in Campania, non è solo un lavoro o un prodotto da vendere, ma è soprattutto arte, vocazione, una parte importantissima della nostra storia e della tradizione. Ogni dolce, ogni torta, ogni variante nel gusto e nei ripieni evoca alla mente ricordi, momenti, feste, attimi di vita, unendo passato e presente in un richiamo di vista, olfatto e gusto, nonchè tatto, tutto in una volta.

E questo, a Napoli, accade da secoli.

Ma come sta evolvendo quest'arte antichissima in un mondo sempre più globalizzato e quali sono le sfide che i maestri pasticcieri napoletani e campani devono affrontare ogni giorno, da una parte per far fronte alla crescente richiesta dei loro dolci peccati di gola in tutto il mondo e dall'altra per riuscire a innovare il proprio prodotto nel rispetto della tradizione e rendendo la produzione sempre più eco-sostenibile.

𝗙𝘂𝗹𝘃𝗶𝗼 𝗦𝗰𝗮𝗿𝗹𝗮𝘁𝗮 de Iʟ Mᴀᴛᴛɪɴᴏ e 𝗧𝗼𝗺𝗺𝗮𝘀𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗿𝗼𝗻𝗲, ceo del CSF Cᴇɴᴛʀᴏ Sᴇʀᴠɪᴢɪ ᴇ Fᴏʀᴍᴀᴢɪᴏɴᴇ, ne parleranno 𝗼𝗴𝗴𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟯 in 𝘿𝙤𝙡𝙘𝙞 𝙥𝙚𝙘𝙘𝙖𝙩𝙞 𝙙𝙞 𝙜𝙤𝙡𝙖, una speciale puntata di 𝘜𝘯 𝘊𝘢𝘧𝘧𝘦' 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘭 𝘊𝘚𝘍 decicata all'industria dolciaria campana, con:

