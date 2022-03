Usa, Il dollaro? FMI: «Non è più dominante, il suo potere come valuta di riserva sta scemando a favore di yuan e altre monete»

La posizione globale del dollaro USA come principale valuta di riserva ha perso terreno a favore dello yuan cinese e di altri. Lo dice il Fondo monetario internazionale in un working paper in cui parla chiaramente di erosione del dominio del dollaro. Il calo della quota di riserve in dollari USA detenute dalle banche centrali non è stato accompagnato da un aumento delle quote di altre valute di riserva tradizionali, come l'euro, la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati