Donne manager in Italia, il rapporto del 2020: Campania nona, Napoli 14esima tra le città

La Campania è la nona regione d'Italia nella classifica 2020 del numero di donne manager che sono 332 su un totale di 16.393 dirigenti che operano nelle aziende private della regione. Le donne, quindi, sono pari al 31% del totale. Nella classifica nazionale delle province invece Napoli è al 14mo posto con 212 dirigenti in rosa su un totale di 1.378, ovvero il 15,3% del totale. Anche in Campania nel 2020, anno dell'emergenza pandemica e della generale crisi economica e sociale, le donne manager sono cresciute dello 0,3% sul 2019, mentre il numero totale dei dirigenti è diminuito dello 0.81%, cresce quindi solo la rappresentanza femminile al contrario dei dirigenti uomini in netto calo: -1,1%.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Maria Chiara Giannetta: «La mia forza è resistere,... BRAND Miriam Candurro sarà la protagonista di uno spot televisivo... L'INTERVISTA Lady Criptovalute: «Scommetto in una finanza più...

Dati comunque minori della media nazionale in cui le donne sono cresciute di quasi il 5%, trainando l'aumento dei dirigenti italiani. Ampliando lo sguardo agli ultimi 12 anni le donne che sono diventate dirigenti di aziende campane sono più che raddoppiate, dal 2008 al 2020 infatti le manager sono cresciute del 102,44%. Le classifiche sono tratte dal tradizionale rapporto donne di Manageritalia sui dirigenti privati pubblicato come ogni anno in occasione della festa della donna con un'elaborazione dei dati Inps. A livello nazionale i manager delle aziende crescono solo grazie all'aumento della presenza femminile nei ruoli dirigenziali dei più importanti comparti del terziario.

Se nel 2019 i dirigenti uomini erano 94.332 e le donne 21.116, nel 2020 aumenta il numero di queste ultime del 4,9% - 22.147 - mentre diminuisce dello 0,37% il numero degli uomini: -353. Il dato totale dei dirigenti, comunque, grazie proprio ed esclusivamente alla crescita delle donne manager, si attesta su un incremento dello 0,59%, con 678 dirigenti in più nel 2020. «La crescita del numero delle dirigenti anche in Campania, dove sono addirittura più che raddoppiate negli ultimi 12 anni, e nel Meridione in generale - afferma Mario Mantovani, presidente Manageritalia - dimostra come anche durante la pandemia le aziende strutturate abbiano puntato su competenze e gestione manageriale. Nella dirigenza privata da anni si vedono entrare nuovi manager donna, scelte per formazione, competenze e capacità».

Per Luisa Quarta, responsabile gruppo donne Manageritalia: «La rincorsa delle donne verso pari opportunità nel ricoprire posizioni di vertice deve allargarsi anche all'ambito sul quale speriamo incida, anche in termini di cambio culturale, la recente legge sul gender pay gap alla quale Manageritalia e il gruppo donne hanno dato un forte contributo».