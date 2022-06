Elena Bonetti a Città della Scienza: «Competenze digitali e Stem per aumentare l'occupazione femminile»

Lunedì 27 giugno 2022 alle 17 si terrà a Città della Scienza l'incontro con la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, sul tema "Competenze digitali e stem per aumentare l'occupazione femminile" ma anche per aumentare le competenze tecnologiche e digitali e la formazione nell'ambito delle materie Stem, fondamentali per affrontare le sfide lavorative del futuro. Colmare il gap di genere in questi settori, gap che in Italia è più alto della media europea, è quindi fondamentale. La ministra si confronterà su questi temi con rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca, con esperti del settore.

