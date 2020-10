Easyjet chiude la base all'aeroporto di Napoli Capodichino

Easyjet ha deciso che i suoi aerei non faranno più base a Venezia e Napoli per la stagione invernale a causa del permanere di una domanda anemica nel trasporto aereo. La low cost, riporta Bloomberg citando una comunicazione del gruppo, continuerà a volare sui due scali anche se con voli ridotti mentre le basi verranno reinstallate solo una volta che si avrà una ripresa del traffico aereo. I dipendenti continueranno a restare in congedo secondo la normativa italiana mentre Easyjet continua a dialogare con i sindacati per ampliare i tagli sulla sua rete.

