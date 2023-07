Guerra e cieli affollati, Easyjet taglia 1.700 voli: «Passeggeri già avvisati», Napoli esclusa

Easyjet rivede il programma dei suoi voli nelle prossime settimane in Europa «apportando - è scritto in uno nota - alcuni adeguamenti preventivi al programma, consolidando un piccolo numero di voli a London Gatwick per contribuire a mitigare queste sfide esterne nei giorni di viaggio dei nostri clienti».

Ai tagli sarebbero interessati 1.700 voli - in gran parte in Inghilterra e 134 in Italia - e 180mila viaggiatori: secondo la compagnia al 95% è stata offerta un'alternativa, al rimanente 5% il rimborso.

Da quanto si apprende dalla stessa compagnia i voli da Napoli non sono interessati alle cancellazioni.