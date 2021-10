Ecco le 10 aziende americane che hanno i dipendenti più felici

Secondo un nuovo rapporto della società di consulenza sulle relazioni con il personale Comparably, Adobe è stata riconosciuta come l'azienda con i dipendenti più soddisfatti del 2021. Sul podio insieme a Adobe sono salite anche due società di comunicazione: Ring Central e HubSpot. A seguire, la società di produzione di attrezzature per il fitness Peloton e Microsoft, che si è classificata al quinto posto.

Tra le 10 aziende con i dipendenti più felici ci sono anche Farmers Insurance, IBM, Medallia, Zoom Video Communications ed Experian.

Per stilare la classifica annuale, vengono prese in considerazione 70.000 aziende. Lo studio si basa su sondaggi di dipendenti anonimi che lavorano in queste aziende negli Stati Uniti. I quesiti includono domande sull'ambiente di lavoro e i rapporti con i colleghi, stipendi, benefici. I sondaggi sono stati condotti tra settembre 2020 e settembre 2021.