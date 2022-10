Ecobonus auto, a chi spetta e i moduli per richiederlo. I documenti da presentare

Arriva l'ecobonus auto e moto 2022, il contributo economico del Ministero dello Sviluppo economico per incoraggiare l'acquisto di veicoli non inquinanti. Ma chi può richiederlo e come fare per ottenerlo? Ecco la guida.

Ecobonus, dal 2 novembre nuovi incentivi auto. Sconto maggiorato per redditi inferiori a 30 mila euro

Bonus Auto e moto, i veicoli

Può ottenere il bonus auto e moto 2022 chiunque acquisti alcune categorie di veicoli:

Auto elettriche, ibride e a motor e termico con un livello di emissioni fino a 135 gr/km di CO2

e termico con un livello di emissioni fino a 135 gr/km di CO2 Motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici di classe di omologazione uguale o superiore a Euro 5

e non elettrici di classe di omologazione uguale o superiore a Euro 5 Veicoli commerciali elettrici.

Bonus auto e moto 2022, chi può richiederlo

Il bonus può essere richiesto esclusivamente dal concessionario o rivenditore, e non dall’acquirente. Ogni goncessionario però ha un limite giornaliero per le prenotazioni.

Nel caso in cui una prenotazione del contributo non va a buon fine per esaurimento fondi stanziati, sarà necessario fare una nuova domanda, in caso di scorrimento delle liste (per annullamento delle prenotazioni) o dell'arrivo di nuovi fondi. Non esistono liste di attesa e non si ha "diritto di prelazione" in caso di prenotazione non confermata.

Come funziona la richiesta

L'iter per ottenere il bonus auto e moto è composto da 4 fasi:

prenotazione: il concessionario/rivenditore completa la registrazione alla piattaforma, prenota il contributo per ogni veicolo e in se c'è la disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata.

il concessionario/rivenditore completa la registrazione alla piattaforma, prenota il contributo per ogni veicolo e in se c'è la disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata. erogazione : il concessionario/rivenditore riconosce il contributo al cliente

: il concessionario/rivenditore riconosce il contributo al cliente rimborso : il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato

: il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato recupero: il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la documentazione e recupera il contributo rimborsato come credito d’imposta.

Documenti da consegnare

Per ottenere l'ecobonus il cliente deve presentare alcuni documenti