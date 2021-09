Ecobonus auto usate, chi compra e rottama riceverà fino a 2.000 euro di bonus

I dati più recenti, relativi al mercato di agosto, non sono stati incoraggianti, come del resto quelli dell'intera filiera. I passaggi di proprietà delle auto usate sono stati in totale 203.844 senza contare le minivolture: parliamo di un aumento del 30,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2020 ma di un calo del 13,8 per cento rispetto al 2019. Calo che nel periodo gennaio-agosto sale al 18 per cento sul 2019, anno di riferimento...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati