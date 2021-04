Economia italiana, Confindustria: «Si intravede la risalita. Il Pil è più vicino al rimbalzo»

Il centro studi di Confindustria, con la sua analisi mensile “congiuntura flash”, prevede per l'economia italiana una «risalita dalla crisi, in linea con l'Europa». L'analisi avverte poi che «il mondo è già ripartito» e che il Pil è «più vicino al rimbalzo». Dallo studio è emerso anche che in «Italia sono iniziati da aprile i primi allentamenti delle restrizioni anti-Covid. Ciò condurrà nel secondo trimestre a un piccolo segno positivo del Pil», «si conferma lo scenario in cui un forte rimbalzo si avrà nel terzo trimestre, grazie al crescere delle vaccinazioni», anche se «restano rischi al ribasso». Dal Pnrr «arriverà un aiuto alla ripresa già nella seconda metà del 2021».

APPROFONDIMENTI I CONTI PUBBLICI Recovery plan, al Sud 240 miliardi in 10 anni: occasione da non... I CONTI PUBBLICI Recovery plan, Draghi avvisa i partiti: «In gioco il nostro... IMPRESE Sangalli: digitalizzazione vale fino a 7 punti di Pil, ma ritardo...

Istat, l'energia traina al rialzo l'inflazione