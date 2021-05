Castellammare, Barbella New Generation ​entra nel gruppo BigMat: «Un passo decisivo»

Entra nel Gruppo BigMat Barbella New Generation, storica rivendita edile di Castellammare di Stabia. L’azienda, guidata da quattro giovani imprenditori, vanta oltre quarant’anni di storia, dagli anni Sessanta ad oggi: «Nasciamo come tradizionale rivendita di materiali per l’edilizia e pian piano negli anni ci siamo sempre più dedicati anche alle soluzioni per pavimenti e ai sanitari fino agli anni ’80-‘90 quando, anche grazie allo slancio dato dalla ricostruzione post terremoto, l’azienda è cresciuta aggiungendo più categorie merceologiche e specializzandosi anche nelle finiture d’interni», racconta Giovanni Barbella uno dei quattro titolari.

Due i punti Vendita attivi sul territorio: la rivendita edile di circa 1.500 mq e lo showroom di altri 1.000 mq, che si rivolgono rispettivamente a imprese e artigiani così come ad architetti e privati che trovano in BigMat Barbella New Generation un partner unico per la ristrutturazione e l’arredamento degli ambienti, grazie a una sinergia tra la consulenza tecnico-edile specializzata e il vasto assortimento di finiture d’interni che consente di realizzare progetti a 360 gradi. L’entrata nel Gruppo BigMat è un passo decisivo per espandere e potenziare il ramo dell’azienda dedicato all’edilizia: «Crediamo che BigMat, in quanto leader del settore della distribuzione edile, possa darci un ulteriore slancio in avanti supportandoci sia nell’aspetto commerciale sia nella formazione; il confronto con altre realtà ci permetterà infatti di crescere ancora di più» sottolinea Giovanni Barbella.