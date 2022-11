Aumenti choc in arrivo sulla bolletta elettrica per imprese ed enti locali. Il cosiddetto servizio di salvaguardia subirà da gennaio rincari folli, peraltro molto differenziati a livello territoriale. Si va da un minimo del 56% in Lombardia a un massimo del 1.425% (cioè oltre quindici volte la tariffa attuale) in Puglia, Molise e Basilicata. In Campania l'incremento sarà solo del 480% con la tariffa che schizza dai 16,84 euro per megawattora in vigore a 97,80 euro. La tariffa di salvaguardia a dispetto di quanto possa far intendere il termine è un vero e proprio balzello che colpisce soggetti già deboli ed è un sovrapprezzo che si applica ai listini ordinari e quindi si somma ai 120-150 euro/MWh attuali, moltiplicando i rialzi dell'energia dovuti alle tensioni internazionali.



Un colpo da knock-out per aziende ed enti locali già in difficoltà economica. Al servizio di salvaguardia, infatti, si rivolgono loro malgrado imprese ed enti che non hanno trovato un'offerta sul mercato libero dell'elettricità, in genere perché risultano morosi. Il caso tipico è un Comune in dissesto o predissesto che non è riuscito a pagare tutte le bollette e non ha più un contratto di fornitura elettrica. A quel punto l'ente - che non può smettere di consumare energia - per acquistare elettricità deve rivolgersi al servizio di salvaguardia previsto nella sua regione, pagando il sovrapprezzo chiamato Omega. Il Parametro Omega è stabilito ogni due anni dall'Acquirente Unico, uno dei protagonisti pubblici del mercato elettrico. Nel biennio in corso, il 2021-2022, il sovrapprezzo era compreso nel range 10-27 euro per megawattora; con la Campania in posizione intermedia a 16,84 euro, accomunata nella tariffa per regole mai troppo chiare ad Abruzzo e Umbria. Ebbene: da gennaio 2023 e fino alla fine del 2024 la forbice salirà a 16-202 euro con un minimo in Lombardia e un massimo in Sicilia, dove il prezzo finale per un Comune in dissesto si attesterà intorno ai 350 euro/MWh.

Il mercato di salvaguardia è un servizio regolamentato da Arera mentre l'Acquirente Unico è per legge la società garante della fornitura di energia elettrica per i clienti del mercato cosiddetto di Maggior Tutela (cioè per le famiglie) e di Salvaguardia (per enti e imprese). L'Acquirente Unico per determinare quali fornitori possono erogare l'energia nel servizio di salvaguardia ogni due anni indice un'asta pubblica mettendo a bando appunto il Parametro Omega, cioè il sovrapprezzo, diverso in ciascuna delle nove aree nelle quali è suddivisa la penisola: Lombardia, Lazio, Calabria e Sicilia fanno mercato a sé mentre le altre regioni sono unite a gruppi di tre-quattro.

L'azienda che si aggiudica l'asta per erogare il servizio elettrico in regime di Salvaguardia, si assume quindi il rischio di non ricevere pagamenti per quanto offerto. Ciò ha un costo e fa crescere di conseguenza la tariffa per l'utente finale. Tuttavia se il Parametro assume valori troppo elevati diventa impossibile per l'impresa o per l'ente pubblico onorare le nuove bollette, mettendo ancora di più in crisi sia il sistema produttivo sia gli enti territoriali, già alle prese con i rincari energetici generali. Ed è chiaro che un sovrapprezzo che schizza da 13 a 84 euro come nel Lazio o da 17 a 98 euro come in Campania o da 12 a 180 euro come in Puglia rende impossibile qualsiasi percorso di risanamento finanziario.



Con il sistema delle gare d'asta dell'Acquirente Unico è come se lo Stato si comportasse con la stessa logica dell'usuraio, il quale presta volentieri denaro a soggetti in difficoltà economica, ma lo fa a interessi da capogiro, decretandone spesso il rapido fallimento. La pratica dell'usura è un reato mentre i rincari delle bollette elettriche che scatteranno nel 2023 sono decisi in base a regole di legge e di mercato rispettate con meticolosità. Tuttavia la sostanza è la stessa: cresceranno i fallimenti di imprese e i dissesti di enti locali soprattutto nel Mezzogiorno. E questo, paradossalmente, anche se il prezzo dell'energia dovesse scendere sensibilmente tra qualche mese, perché le nuove tariffe di salvaguardia saranno operative per due anni. A meno che non intervenga con urgenza un provvedimento legislativo in grado di salvaguardare - sul serio e non a parole - i soggetti deboli.