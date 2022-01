Elezioni Quirinale, il faro dei mercati sul Colle: «La nomina è un dilemma»

Due scenari e alcuni pericoli da scongiurare in ogni caso. I ragionamenti dei principali media finanziari internazionali, Financial Times, Wall Street Journal e Bloomberg, riflettono le preoccupazioni dei mercati finanziari internazionali; i quali - ammesso che siano un'entità compatta e in grado di esprimere una valutazione unica - temono tradizionalmente soprattutto l'incertezza. E quindi guardano a cosa succederà nella politica italiana...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati