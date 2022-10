Elon Musk, il crollo del suo patrimonio: ha perso oltre 100 miliardi in un anno (e 28 nell'ultimo mese)

Elon Musk ha perso oltre 100 miliardi di patrimonio in un anno. Per la serie anche i ricchi piangono, chi credeva che l'ascesa nel panorama dell'economia globale del patron di Tesla, nonché uomo più ricco del mondo, fosse inarrestabile, dovrà ricredersi. Nel giro di un anno, da novembre 2021, quando il suo patrimonio personale aveva "sfondato" il muro dei 300 miliardi di dollari, diventando il primo miliardario della storia a raggiungere questo record, Musk ha dovuto affrontare numerosi problemi.

Dalla discussa operazione per tentare di acquistare Twitter, ai due gemelli segreti avuti con Shivon Zilis (una dirigente della compagnia di Musk, Neuralink), passando per la presunta relazione con la ex moglie del cofondatore di Google, Sergey Brin, fino alle tante polemiche che i suoi tweet sulla guerra in Ucraina hanno scatenato, il 2022 dell'imprenditore sudafricano è stato decisamente movimentato.

Stando ai dati raccolti dalla rivista "Forbes", dal picco del 4 novembre 2021, la fortuna di Musk è diminuita di circa il 35%, passando da 320,3 miliardi di dollari a 209, una perdita dovuta quasi interamente al calo del prezzo delle azioni Tesla. Solo questo mese, il patrimonio di Musk è sceso di 28 miliardi. Un controtendenza che ha causato non pochi timori tra gli investitori.

Nonostante tutto, il fondatore di Space X continua a mantenere il primato di uomo più ricco del mondo. Attualmente è 60 miliardi al di sopra del capo di LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), Bernard Arnault, in seconda posizione, addirittura 71 miliardi più ricco rispetto al fondatore di Amazon, Jeff Bezos, terzo.

Musk nell'ultimo anno ha venduto azioni Tesla per un valore di 31 miliardi di dollari per finanziare la sua acquisizione di Twitter. Al momento tale accordo sta mettendo in crisi gli investitori, che credono che Elon stia pagando più del dovuto per il social network e stia irresponsabilmente vendendo azioni Tesla per finanziarlo.

