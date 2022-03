Guerra in Ucraina, Elon Musk: «Dobbiamo aumentare la produzione di petrolio e gas immediatamente»

Elon Musk con la guerra in Ucraina e i risvolti economici è chiaro: «Odio doverlo dire ma dobbiamo aumentare la produzione di petrolio e gas immediatamente. Tempi straordinari richiedono misure straordinarie». Lo twitta il numero uno del gigante delle auto elettriche Tesla. «Ovviamente questo avrebbe un impatto negativo su Tesla, ma soluzioni di energia sostenibile non possono reagire istantaneamente per compensare le esportazioni di petrolio e gas russo», aggiunge Musk.

Elon Musk says more fossil fuel production is needed now, even if it’s bad for Tesla https://t.co/r1tlmvNWPJ — Bloomberg (@business) March 5, 2022

Le parole di Musk arrivano mentre è acceso il dibattito in corso negli Stati Uniti per il blocco delle importazioni di petrolio russo, con il Congresso in pressing su Joe Biden e la Casa Bianca che finora ha resistito.

Hate to say it, but we need to increase oil & gas output immediately.



Extraordinary times demand extraordinary measures. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

«A Starlink è stato chiesto da alcuni governi (non dall'Ucraina) di bloccare fonti di notizie russe. Non lo faremo se non sotto tiro. Mi dispiace essere un assolutista della libertà di parola», scrive sempre Musk su Twitter dopo che molte società hanno scaricato fonti di informazione russe come RT.

