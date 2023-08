Enav, ok alla semestrale. Monti: «Traffico in continua crescita»

Il Consiglio di Amministrazione di ENAV - la società che gestisce il traffico aereo - ha approvato la relazione semestrale che registra «volumi di traffico per la rotta, in termini di unità di servizio, superiori ai livelli del 2019, anno record per l’aviazione in Italia».

«Il Gruppo ENAV - ha detto l’amministratore delegato Pasqualino Monti - sta garantendo un servizio efficiente e la massima sicurezza a tutto il network che opera nello spazio aereo italiano. Stiamo assistendo ad un periodo di continua e decisa crescita dei voli, soprattutto internazionali, segno che c’è voglia ed interesse a venire nel nostro Paese».

Il traffico di rotta in Italia, espresso in unità di servizio, evidenzia, nel primo semestre 2023, un incremento pari al 16%, rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

In particolare, il traffico aereo internazionale (arrivo o partenza da uno scalo estero) ha mostrato un aumento delle unità di servizio pari al 21,7% rispetto al primo semestre 2022. Il traffico aereo di sorvolo (voli che attraversano lo spazio aereo italiano senza scalo) è cresciuto del 20,6% mentre rimane stabile il traffico aereo nazionale (voli con arrivo e partenza sul territorio italiano).

I ricavi totali consolidati, nel primo semestre del 2023, si attestano a 436,6 milioni di euro, in aumento del 5,9% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. L’incremento dei ricavi rispetto al primo semestre 2022, pari a 27,2 milioni di euro.