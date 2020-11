«Basta con esternalizzazioni selvagge e nuove modalità di organizzazione del lavoro che, su tutto, mettono a serio rischio la nostra e l’altrui sicurezza». Domani, 19 novembre, sciopero di quattro ore e assemblee in tutte le sedi per i lavoratori di Enel E-distribuzione, la società del gruppo che si occupa della gestione delle reti di distribuzione dell’energia. «Si parla di attività tipiche del core business aziendale» scrivono in una nota le segreterie regionali di Filctem/Cgil, Flaei/Cisl e Uiltec/Uil. In Campania non ci saranno presìdi, come invece avverrà in altre regioni, per rispettare le norme anti-Covid istituite con la zona rossa.

