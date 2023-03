Enel X store sbarca a Napoli per il risparmio energetico di cittadini ed imprese

Arriva anche a Napoli lo store di Enel X, la business line del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico.

Qui i cittadini e le imprese hanno la possibilità di valutare nuove opportunità e servizi all’insegna dell’efficienza e del risparmio energetico, con prodotti dedicati alla persona e alla casa sostenibile. Il nuovo Enel X Store di Napoli, sito in via Duomo 15-17, realizzato in sinergia con l’imprenditore Salvatore Amato, è stato inaugurato alla presenza di Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, del Responsabile Enel X Italia Augusto Raggi e del Global sales di Enel X Alessandro Zaccaro.

Il punto vendita, che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, nonché il sabato dalle 9 alle 13, metterà in campo personale specializzato composto da un team di circa 20 persone tra consulenti di vendita e tecnici installatori, per assistere i romani e tutti coloro che vorranno usufruire delle opportunità del nuovo store nella scelta delle soluzioni più adatte alle proprie esigenze e usufruire della posa in opera.

Ampio e completo il ventaglio delle proposte presenti nell’Enel X Store: caldaie ad alta efficienza e climatizzatori a pompa di calore, in grado di assicurare un risparmio immediato anche del 40% in bolletta, fino a impianti fotovoltaici tradizionali e da appartamento, che consentono di autoprodurre energia per la casa da fonti rinnovabili. L’Enel X Store si occuperà anche dell’installazione degli impianti e risponderà a tutte le esigenze di intervento grazie ai servizi di assistenza, manutenzione e per la casa di Enel X. I cittadini avranno infine la possibilità di acquistare prodotti di smart home e relativi dispositivi, servizi di assistenza, manutenzione e riparazione per la casa, nonché di usufruire dei servizi di pagamento Enel X Pay. «Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa all’insegna della sostenibilità e del risparmio energetico per le famiglie. Un’opportunità di lavoro per i giovani napoletani e un contributo significativo ai tanti progetti all’insegna della sostenibilità e dell’efficientamento che l’amministrazione comunale sta attuando», afferma il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

«La nuova apertura a Napoli - sottolinea Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia - rientra nell’ambizioso piano di sviluppo di una rete di negozi fisici sul territorio che consentirà, da un lato, di supportare la crescita dei piccoli imprenditori e dall’altro di essere ancora più vicini ai clienti finali con soluzioni competitive all’insegna dell’efficienza energetica e del risparmio».