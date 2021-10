Riqualificazione energetica per il Superbonus 110%, nasce Nusco Energy Srl

Nusco S.p.A. (“Società” o “Nusco”), società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO», quotata sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica di aver costituito con lo Studio Tecnico Ing. Domenico Calabria S.r.l. – società di ingegneria costituita nel 2010 da un gruppo di soci con un’esperienza di oltre trent’anni nel settore, che si occupa di progettazione, direzione dei lavori oltre che della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere civili, impiantistiche e speciali in diversi settori dell’ingegneria – una nuova società a responsabilità limitata, denominata Nusco Energy S.r.l.. La Società di nuova costituzione sarà partecipata al 90% da Nusco S.p.A. e al 10% dallo Studio Tecnico Ing. Domenico Calabria S.r.l. e sarà amministrata da un amministratore unico nella persona di Luigi Nusco, attuale Presidente e Amministratore Delegato di Nusco S.p.A.

La NewCo potrà contare sulla comprovata esperienza di Nusco S.p.A., importante operatore nella fornitura di porte, persiane e grate di sicurezza oltre che di infissi ad alto valore aggiunto in termini di efficientamento, e sull’esperienza tecnica e manageriale dello Studio Tecnico Ing. Domenico Calabria S.r.l., strategica per la gestione della parte progettuale all'interno dei servizi offerti come general contractor.

Nusco Energy, infatti, si propone sul mercato quale general contractor con l’obiettivo di realizzare lavori di riqualificazione energetica legati al superbonus 110% e si occuperà di coordinare, grazie alle partnership con operatori di comprovata esperienza nel mondo dell'edilizia, progetti per interventi quali: l’installazione di nuovi infissi, del cappotto termico, l’impianto di pannelli fotovoltaici e annesse colonnine elettriche, impianti per il riscaldamento e installazione di pompe di calore, di sistemi di solare termico per la fornitura di acqua calda, oltre che di altri sistemi da fonti rinnovabili.

«La mission di Nusco Energy è legata ai temi della sostenibilità e dell'efficientamento energetico degli edifici attraverso la riqualificazione degli stessi, e conferma l’impegno di Nusco S.p.A. di gestire il proprio business con un’attenzione verso i temi di sostenibilità. Siamo molto soddisfatti della nascita di questa nuova realtà che agirà da general contractor e siamo onorati dell’ingresso di un partner di comprovata esperienza quale lo Studio Tecnico Ing. Domenico Calabria, che apporterà un grande valore aggiunto grazie alla propria conoscenza tecnica e progettuale» ha dichiarato Luigi Nusco, Presidente e Amministratore Delegato di Nusco.

«Siamo orgogliosi di affiancare la nostra società di ingegneria ad un brand storico quale è Nusco. Questa partnership potrà contare sulle competenze distintive di entrambi e ci consentirà di offrire al mercato un servizio completo ed integrato per accedere al superbonus 110%» ha commentato Domenico Calabria, Amministratore unico dello Studio Tecnico Ing. Domenico Calabria.