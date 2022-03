RemTech Expo, a EnergyMed focus risanamento e rigenerazione territori

RemTech Expo in occasione di EnergyMed, appuntamento annuale specializzato sui temi della Transizione energetica e sull'economia circolare, domani sabato 26 marzo organizza un importante appuntamento dal titolo "Risanamento e rigenerazione dei territori: transizione ecologica e innovazione tecnologica. La campania come generatore di eccellenze e promotore di opportunità nel bacino del mediterraneo".

Tre le macroaree che verranno trattate: Risanamento e rigenerazione, strategie ed obiettivi per innovare il Paese, Procedimenti operativi e proposte per il recupero delle aree contaminate per la ripresa del Paese, Nuove competenze, tecnologie innovative e casi applicativi.

"Assieme agli amici di EnergyMed, abbiamo avviato da quest'anno un'importante percorso che vuole rappresentare la necessità di portare nel contesto del territorio Napoletano i temi del risanamento, della rigenerazione e riqualificazione dei territori, con l'obiettivo di sviluppare opportunità di crescita e di rilancio che, partendo dalla Campania, possano estendersi all'intero Paese. RemTech Expo proprio pochi giorni fa, ha costituito, insieme ad importanti stakeholders, una Task Force volta a promuovere azioni in grado impattare sul benessere dei cittadini e sull'indotto produttivo dell'area del Mediterraneo" dichiara la General Manager di RemTech Expo Silvia Paparella.