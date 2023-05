Politici e avvocati su criticità dell'equo compenso: sinergia per salvare le professioni

“Equo compenso, novità normative e possibili criticità” è stato il tema dell’evento che si è svolto questa mattina nella sala Metafora del Tribunale di Napoli.

Sono intervenuti il presidente del Foro di Napoli, Immacolata Troianiello, la deputata Marta Schifone, capogruppo di Fratelli d’Italia per il lavoro pubblico e privato, la senatrice Ada Lopreiato, capogruppo penta stellato della Commissione giustizia e Giampaolo Di Marco, segretario generale dell’Associazione nazionale forense.

Ha introdotto e moderato l’incontro il consigliere Coa delegato ai compensi professionali ed equo compenso, Alessandro Numis. Gli intervenuti hanno sottolineato «l’esigenza di un’organica e profonda trasformazione del mondo professionale, in particolare dell’Avvocatura, auspicando che in Parlamento si lavori in perfetta sinergia per salvaguardare il futuro e il rispetto delle professioni».