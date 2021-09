Esma, schiaffo tedesco all’Italia: Verena Ross nuovo presidente

Dopo la forzatura della procedura arriva lo schiaffo all’Italia nelle urne segrete del Consiglio dell’Ue. E la Germania riesce a imporre la sua candidata alla presidenza dell’Esma, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, nonostante il nome proposto dal nostro Paese, il commissario della Consob Carmine Di Noia, sia stato per mesi in cima alla lista ristretta stilata a fine 2020 da un panel indipendente per individuare la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati