Sarà a Napoli la guida del mercato Italia di Explora Journeys, il nuovo marchio del lusso del Gruppo Msc. La compagnia dell'armatore Gianluigi Aponte ha conferito, infatti, a Leonardo Massa, già direttore Italia di Msc Crociere, questa nuova responsabilità in un segmento di mercato in cui saranno impegnate strategie mirate su clienti speciali. Ad ufficializzare l'incarico Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo del settore crociere. «Questa è una nuova dimostrazione di quanto il Gruppo Msc intenda sviluppare ulteriormente la relazione con i partner commerciali, che ha ricoperto un ruolo fondamentale nella nostra crescita fino a oggi e continuerà a farlo con entrambi i nostri brand. Questa struttura semplificata fornirà un accesso migliore agli operatori turistici, soprattutto ai consulenti di viaggio, generando vantaggi per tutte le parti coinvolte. E ciò che più importa, consentirà agli operatori turistici di beneficiare dei nostri continui investimenti in entrambi i brand e in questo modo di crescere a loro volta». Grande soddisfazione, naturalmente, per il manager napoletano. «Sono entusiasta - ha detto Leonardo Massa - di questo nuovo incarico e ringrazio l'azienda per la fiducia che ha riposto in me e nel team per promuovere al meglio il nuovo brand di lusso della divisione crociere, la cui prima nave - costruita in Italia da Fincantieri - si appresta a prendere il mare a luglio. Il mercato mostra ottimismo e un forte interesse per viaggi e vacanze di lusso, mete inusuali e particolari che si possono raggiungere con navi dagli standard altissimi sia i termini di servizio che di sostenibilità».

Un prodotto nuovo, un mercato diverso.

«Explora Journeys porterà i passeggeri nei posti più esclusivi del pianeta e gli ospiti saranno coccolati oltre ogni aspettativa. Basti pensare che il rapporto passeggeri/equipaggio, che normalmente su una nave da crociera è 3-4 a 1, sulle navi Explora Journeys è 1 a 1: in pratica ogni passeggero avrà una persona dedicata al suo benessere».

Nuovi itinerari e tante esperienze esclusive.

«Ecco, è proprio questo che farà una enorme differenza il passeggero delle navi Explora sarà accudito in ogni istante della crociera e tutto l'equipaggio mirerà a soddisfare i suoi desideri».

Tutte suite sulle nuove navi?

«La Explora I avrà 461 suite e sarà in grado di accogliere circa 1000 passeggeri. Lo scafo della nave equipaggiato con speciali tecnologie antirollio e anti vibrazioni, avrà pescaggi bassi per consentirgli di arrivare in posti irraggiungibili per le grandi navi da crociera. Inoltre il Gruppo guidato l'armatore Aponte anche per queste navi ha voluto tutte le tecnologie disponibili per ridurre al minimo l'impatto ambientale a cominciare dalla difesa del mare per non arrecare disturbo alla fauna e alla flora marina».

L'ambiente sempre una priorità.

«E non è certamente un caso il fatto che Explora I avrà una madrina d'eccezione nella difesa del mare. È stata scelta Sylvia Earle, pioniera dell'esplorazione delle profondità marine, una donna che ha dedicato la sua vita alla tutela degli oceani. Da sempre in prima linea per proteggere i mari di tutto il mondo e la vita marina, la sua esperienza e leadership sono riconosciute a livello internazionale. La sua collaborazione con Explora Journeys, dunque, sottolinea l'impegno del brand nella creazione di viaggi di lusso sostenibili sull'oceano e nella tutela dell'ambiente marino».

E poi l'esclusività dei ristoranti di bordo.

«È stato scelto Franck Garanger e il suo formidabile team per guidare l'incommensurabile varietà della proposta gastronomica di lusso offerta nei ristoranti di Explora Journeys. Ogni più piccolo particolare, dalla scelta dei prodotti a chilometro zero all'impiattamento, sarà curato in maniera sbalorditiva per offrire agli ospiti esperienze uniche».

Come sarà articolata la struttura del nuovo marchio?

«In Italia, Explora Journeys continuerà ad avere un team dedicato per le attività di vendita, marketing, centri di contatto e pubbliche relazioni, mentre risorse aggiuntive dedicate al brand sosterranno le operazioni in ogni mercato, garantendo il successo immediato di questo nuovo approccio».