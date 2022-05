Explora Journeys, il nuovo brand di lusso della compagnia Msc Crociere

Prende sempre più forma e sostanza il nuovo brand del lusso di Msc Crociere, Explora Journeys. Oggi a Monfalcone il varo di Esplora I, prima delle quattro navi da crociera di lusso ordinate alla Fincantieri dal Gruppo che fa capo all’armatore Gianluigi Aponte. Iniziata a costruire a giugno 2021, l’unità entrerà in servizio alla fine di maggio del 2023. In parallelo prosegue la costruzione di Explora II, seconda nave del nuovo brand che ha iniziato a prendere forma nel Cantiere di Castellammare di Stabia (dove si sta costruendo il troncone centrale) e che verrà consegnata nell’estate del 2024.

Alla cerimonia di varo di Explora I erano presenti, tra gli altri, Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della DivisIone Crociere del Gruppo Msc, il presidente di Fincantieri Claudio Graziano e l’amministratore delegato Pierroberto Folgiero. Prosegue così a ritmo serrato la nascita dell’innovativa flotta di Explora Journeys, che il gruppo Msc ha affidato a Fincantieri nel 2018 grazie a un ordine complessivo di oltre 2 miliardi di euro per quattro unità. Le navi avranno una stazza lorda di circa 64.000 tonnellate e saranno dotate delle più recenti tecnologie disponibili, anche sotto il profilo ambientale e della sostenibilità.

La Divisione Crociere del Gruppo Msc, leader mondiale nello shipping e nella logistica con oltre 300 anni di esperienza nel settore marittimo, è composta da due brand distinti: Msc Crociere ed Explora Journeys. Msc Crociere, marchio contemporaneo, è il terzo brand di crociere più grande al mondo, nonché leader del mercato in Italia, Europa, Sud America, Golfo Persico e Africa meridionale, con una quota di mercato e una capacità di trasporto superiore a qualsiasi altro player. È inoltre la compagnia di crociere in più rapida crescita a livello globale, con una forte presenza anche nei Caraibi, nel Nord America e in Estremo Oriente.

La sua moderna flotta comprende 19 navi a cui si aggiunge un considerevole portafoglio di investimenti globali futuri per la costruzione di nuove navi. Si prevede che la flotta crescerà fino a 23 navi da crociera entro il 2025, con altre sei navi in opzione entro il 2030. Explora Journeys, il marchio di lusso, inizierà ad operare nel 2023 con una flotta dotata delle più recenti e avanzate tecnologie ambientali e marittime disponibili. La prima di queste navi, quella che ieri ha toccato per la prima volta il mare, Explora I, avrà una stazza lorda di 63.900 tonnellate e disporrà di 461 suite, tra le più ampie disponibili sulle navi, tutte con balcone o terrazza con la vista sul mare. Queste eleganti navi introdurranno nel segmento del lusso una vasta gamma di nuove esperienze e attività per gli ospiti, saranno dotate di ampi spazi pubblici e avranno un design altamente innovativo.