«Farmaci 4.0, Il futuro è già qui», il forum del Csf su come cambia il mondo dei medicinali

Questa settimana nel nostro Caffè con il Csf ci occupiamo di farmaci, o meglio di quanto è cambiata negli ultimi anni la loro distribuzione commerciale. L'avvento e la diffusione di internet hanno cambiato radicalmente le nostre abitudini di acquisto, in ogni settore, anche in quello farmaceutico, dove si stanno affermando con successo siti ecommerce che vendono online prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Questo ha costretto le farmacie di vicinato, da sempre abituate ad uno status quo consolidato, ad evolversi per riuscire a mettere in campo nuove strategie di marketing, per consolidare il proprio brand e promuovere i propri prodotti e, soprattutto, servizi.

Fulvio Scarlata e Tommaso Marrone ne parleranno alle 13 con Ettore Morra Co-Ceo di So.Farma.Morra Group, società leader in Italia nella distribuzione farmaceutica, Francesco Zaccariello ceo di eFarma.com, il primo portale ecommerce in Italia per la vendita di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, e Roberto Tafuri titolare della Farmacia del Leone a Santa Maria Capua Vetere.

Marketing, logistica, tecniche di vendita, comunicazione, social media management, ma anche sviluppo web e programmazione, sono solo alcune delle competenze professionali, anche trasversali l'una rispetto all'altra, che sempre più saranno richieste in questo complesso processo di evoluzione, dove il canale di vendita tradizionale deve da una parte conquistare nuove nicchie di mercato, oltre ad affacciarsi su quello online e i nuovi canali di vendita online, hanno sempre più fame di figure professionali altamente specializzate per poter crescere, ma soprattutto rispondere in modo adeguato alle esigenze di messa in sicurezza dei propri sistemi e di protezione dei dati personali di quelli che sono non solo clienti, ma soprattutto pazienti.

Il Csf è già pronto alla sfida. Con Tommaso Marrone approfondiremo quali sono le opportunità e tutti gli strumenti a disposizione di aziende, lavoratori, disoccupati e inoccupati, per upgradare, formare o riformare le proprie competenze e rispondere così alle esigenze di un mercato in evoluzione.